João Félix mostra-se solidário e faz donativo a hospital

quis juntar-se às ajudas solidárias devido à pandemia de Covid-19 e decidiu fazer um donativo à unidade hospitalar da sua terra natal, Viseu.O craque de 20 anos do Atlético de Madrid contribuiu com umapara os profissionais de saúde do hospital, conforme fez saber o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Cílio Correia, que agradeceu publicamente ao jogador.O presidente revelou um texto que tinha partilhado nas redes sociais quando o ex-jogador do Benfica foi transferido para o novo clube., escreveu.", escreveu ainda Cílio, sem esconder a emoção.

"Muito obrigado, JOÃO FÉLIX, aos teus pais e demais familiares", terminou, agradecido pelo gesto.



Além de João Félix, também outras personalidades do mundo do futebol se juntam a estes gestos solidários no combate à pandemia, como Cristiano Ronaldo.



João Félix está a cumprir a quarentena na sua casa de luxo em La Finca, em Madrid, e tem desfrutado da companhia da namorada, Margarida Corceiro, que se encontra na moradia do futebolista.



Recentemente, Félix partilhou um momento divertido a dois.