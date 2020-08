João Félix namora na praia após ser afastado da Liga dos Campeões

Jogador do Atlético Madrid esteve alguns dias em Viseu com a família e amigos. Depois viajou para o Algarve para se juntar à namorada, Margarida Corceiro.

01:30

Rui Pando Gomes

Depois de ter sido afastado da Liga dos Campeões, num jogo em que o Leipzig venceu o Atlético Madrid por 2-1, João Félix fez as malas e foi de férias.Segundo o CM apurou, nos dias seguintes ao jogo, em Lisboa, o antigo jogador do Benfica viajou para Viseu para descansar ao lado da família e matar saudades dos amigos. Ao contrário do ano passado, em que foi de férias para Ibiza, o craque do Atlético Madrid decidiu permanecer em Portugal.Esta semana viajou para o Algarve para se juntar à namorada Margarida Corceiro, com quem tem vivido momentos românticos à beira-mar. O CM surpreendeu o casal numa praia de Portimão em clima de cumplicidade. Pelo meio, Félix foi abordado por várias pessoas que querem tirar fotografias ao seu lado.