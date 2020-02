João Félix orgulhoso da dança sensual da namorada: "És incrível"

almente chegou o dia!! Hoje é a estreia deste programa incrível e eu não podia estar mais entusiasmada! Posso contar com o vosso apoio? Não percam hoje o Dança com as Estrelas", escreveu a atriz.



"Está quase", escreveu, momentos antes de começar o espetáculo, junto a uma fotografia ao lado do colega.





Margarida Corceiro mostra-se ao lado de André Madeira preparada para a gala

Margarida Corceiro estreou-se ontem, dia 16 de fevereiro, na pista da nova edição do programa 'Dança com as Estrelas', na TVI.A namorada de João Félix, e não deixou ninguém indiferente, nem mesmo o jogador, que não hesitou em mostrar o orgulho pela companheira publicamente.O craque do Atlético de Madrid acompanhou a atuação à distância e partilhou uma fotografia nas redes sociais onde se mostra a ver a emissão na televisão da sua casa, e apela aos fãs para ajudarem a atriz a continuar no programa., escreveu o ex-jogador do Benfica, junto a uma declaração à jovem de 17 anos:Margarida Corceiro não conteve a emoção pelas palavras do companheiro, e partilhou na sua conta de Instagram a mensagem que Félix escreveu.A jovem mostra-se entusiasmada pelo novo desafio e, momentos antes da grande noite, partilhou um vídeo no Instagram onde mostra os treinos nos estúdios de dança, a preparar-se para começar o novo projeto em grande.Recorde-se que João Félix e Margarida Corceiro vivem um romance desde o ano passado , e, desde que foi assumido oficialmente, os dois não resistem a partilhar gestos de cumplicidade. Recentemente, trocaram palavras românticas no 'Dia dos namorados', celebrado no passado dia 14 de fevereiro. Margarida Corceiro já falou publicamente sobre a vida a dois com Félix , e até já admitiu que ganhou mais visibilidade desde que namora com a estrela dos relvados Atualmente, vão matando as saudades com várias visitas por parte de Margarida a Madrid, onde a jovem desfruta de várias mordomias ao lado de João Félix. Agora, Margarida Corceiro conta com o apoio e os elogios de João Félix nesta nova fase, no programa 'Dança com as Estrelas', que continua já no próximo domingo, dia 23 de fevereiro.