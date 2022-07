João Félix provoca Margarida Corceiro

01:30

Vânia Nunes

Margarida Corceiro, de 19 anos, e João Félix, de 22, mudaram a postura quanto à exposição do namoro e no último ano foram raras as vezes que interagiram um com o outro nas redes sociais. No entanto, nos últimos dias, durante as férias pelas ilhas Baleares, em Espanha, provaram que o namoro segue de vento em popa e o jogador do Atlético de Madrid até fez uma provocação à namorada numa publicação do Instagram.









Na imagem, Magui, como é tratada pelos amigos, surge sentada no areal e vê-se uma gaivota ao fundo. “Levas a águia Vitória para todo o lado”, brincou Félix, referindo-se à mascote do Benfica, clube onde jogou. No entanto, a atriz não esconde que é uma adepta fervorosa do Sporting e até faz questão de ver os muitos jogos ao vivo em Alvalade.

Félix e Margarida aproveitaram alguns dias para descansar na companhia de um casal amigo, no entanto, já regressaram às rotinas. Esta terça-feira, a atriz marcou presença num evento organizado por uma marca de biquínis e vai retomar as gravações de ‘Quero É Viver’, da TVI. João Félix arranca a época desportiva em Espanha já no próximo dia 10.