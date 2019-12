João Félix recebe prémio com o apoio da namorada

João Félix recebeu esta segunda-feira, dia 16 de dezembro, o prémio 'Golden Boy' [menino de ouro], em Turim, em Itália.



Ao ser galardoado com este título, o jovem de 20 anos é considerado o melhor jogador com menos de 21 anos a brilhar nos relvados europeus.







Esta é a primeira vez que João Félix e Margarida Corceiro surgem em público, mostrando-se assim, mais assumidos que nunca.



João Félix partilhou o momento especial através das redes sociais, onde publicou uma fotografia ao lado de Margarida Corceiro, e ainda outra ao lado dos pais, Carlos e Carla Félix.



Ao ser galardoado com este título, o jovem de 20 anos é considerado o melhor jogador com menos de 21 anos a brilhar nos relvados europeus.João Félix partilhou o momento especial através das redes sociais, onde publicou uma fotografia ao lado de Margarida Corceiro, e ainda outra ao lado dos pais, Carlos e Carla Félix.



Orgulhosa do companheiro, Margarida Corceiro também não hesitou e partilhou uma fotografia dos dois juntos na cerimónia. "My golden boy [meu menino de ouro", escreveu Margarida na legenda da publicação, à qual Félix não hesitou em responder: "My golden girl [minha menina de ouro]".