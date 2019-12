João Félix regressa a Portugal com a namorada

A carregar o vídeo ...

João Félix e Margarida Corceiro regressam a Portugal

João Félix rumou a Portugal para passar o natal em casa, junto da família.O jogador de 20 anos viajou até Lisboa na companhia da namorada, Margarida Corceiro, como a atriz fez questão de partilhar nas redes sociais. Com um vídeo no avião, prontos para embarcar, a jovem de 17 anos mostrou-se ao lado do companheiro., escreveu Magui, como é chamada nas redes sociais.







Margarida Corceiro passou uns dias em Madrid ao lado do craque do Atlético de Madrid. Recentemente, partilhou uma fotografia na cidade espanhola, onde surge descontraída no sofá.Recorde-se que, recentemente, também Margarida Corceiro captou as atenções ao surgir pela primeira vez num evento público ao lado de João Félix, na entrega do prémio Golden Boy , em Turim, onde se mostrou orgulhosa.Depois de uns dias românticos na capital espanhola, João Félix e Margarida Corceiro regressam a Portugal para desfrutar da época natalícia junto dos familiares.