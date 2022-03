João Félix repudia ataque à namorada

Após a exposição de imagens íntimas de Margarida Corceiro, João Félix saiu em defesa da namorada. O internacional português, atualmente em estágio com a seleção nacional, partilhou uma denúncia feita através do Twitter sobre o alegado responsável pela difusão de uma fotografia da atriz nua, o que poderá configurar um crime.“Assunto Magui Corceiro: mais uma vez uma mulher é vítima de um crime machista e o foco está nela. Mas hoje vamos mudar o desfecho das coisas. O criminoso que partilhou as fotografias da sua ex-namorada sem o seu consentimento, quando ela tinha 15 anos”, pode ler-se na publicação feita por uma amiga da atriz e modelo (atualmente com 19 anos), que indica quem terá sido o responsável pela divulgação das imagens. Também a cantora Bárbara Bandeira, amiga da jovem, fez questão de mostrar o seu apoio em público ao republicar a denúncia feita.