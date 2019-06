João Félix revela lado atrevido em mensagens com atriz porno

Jogador, de 19 anos, está nas bocas do mundo por ir jogar no Atlético de Madrid.

Ainda não se sabe de quem terá partido a iniciativa, mas o facto é que João Félix trocou mensagens com uma atriz de filmes pornográficos que tem o sugestivo nome de Diana Cu de Melancia, segundo avança a imprensa.Tudo aconteceu através do Instagram, numa altura em que o jovem jogador, de 19 anos, se encontra de férias e nas bocas do Mundo por causa de uma das transferências mais caras de sempre da história do futebol (para o Atlético de Madrid).Surpreendida ao ver que João Félix tentou contactá-la, a atriz terá mesmo feito um registo da mensagem de forma a partilhá-la, por graça, na rede social (InstaStories), o que acabou por se tornar viral. As mensagens, que entretanto foram apagadas, não serão sequer comprometedoras para o jovem jogador."Olá Diana, por aí?", pergunta Félix.