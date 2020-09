João Félix seduziu irmã de concorrente do 'Big Brother'

A relação de João Félix e da atriz Margarida Corceiro está envolta numa nova polémica depois de Jéssica Antunes, concorrente do ‘Big Brother - A Revolução’, da TVI, ter denunciado um novo caso de assédio por parte do jogador.Numa conversa dentro da casa mais vigiada do País, a concorrente revelou que o craque assediou a sua irmã, Margarida Antunes, uma jovem influencer, com mais de 180 mil seguidores nas redes sociais, que terá despertado a atenção de Félix com as suas curvas ousadas., afirmou a concorrente. Nesta conversa, ficou por esclarecer quando é que Félix terá tentado seduzir Margarida e se existiu algum contacto posterior.Recorde-se que o jogador (20 anos) namora com Margarida Corceiro (17) há mais de um ano.Ao longo dos últimos meses, o casal tem vivido uma relação à distância, uma vez que Félix se mudou para Espanha para jogar no Atlético de Madrid.Já Margarida está decidida a apostar na sua carreira de atriz e vai integrar o elenco de uma das próximas novelas da TVI.n