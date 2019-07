João Félix torna-se um verdadeiro 'colchonero' ao lado da família

Carla Félix e Carlos Sequeira, juntamente com o filho mais novo do casal, Hugo Félix, sentando-se na primeira fila da sala ao lado do empresário Jorge Mendes.

Recorde-se que João Félix é filho de pais professores, nasceu em Viseu numa família da classe média alta . O pai, além de professor, foi jogador de futebol, preparador físico de vários clubes e treinador de infantis, daí a paixão pelo desporto surgir desde muito cedo.

O jogador de 19 anos de idade, João Félix, foi oficialmente apresentado no clube da capital espanhola , Atlético de Madrid, durante a manhã desta segunda-feira, 8 de Junho.Na apresentação do jogador não faltaram os pais,Carla e Carlos sempre garantiram que acompanhariam todos os passos do filho na cidade de Madrid e que estavam bastante orgulhosos pelas conquistas deste novo 'colchonero'.Durante a conferência de imprensa, João Félix, proferiu que o apoio que está a ter por parte da sua família e dos amigos está a ser um passo importante para este se adaptar à nova vida.O jovem, recordou o antigo treinador do Benfica, Bruno Lage, referindo a importância que este teve durante o seu percurso no Benfica.