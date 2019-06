João Félix vai ser homenageado em Viseu

O futebolista João Félix continua a viver dias de sonho e de grandes emoções.Depois de ter sido campeão no Benfica, de ganhar a taça da Liga das Nações pela seleção nacional e de se assumir como o grande protagonista no mercado de transferências deste defeso - foi transferido para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros -, João Félix vai quarta-feira ser homenageado em Viseu, a sua terra natal, numa cerimónia que está marcada para as 19h00 nos Paços do Concelho.O ainda jogador do Benfica vai ser recebido pelo presidente da Câmara de Viseu no salão nobre da autarquia. O presidente vai atribuir-lhe o estatuto de ‘Viriato de Ouro’ – ou seja, Embaixador de Viseu."Felicitamo-lo pela conquista do título, por toda a época que protagonizou e pela dimensão que a sua carreira já atingiu. É com orgulho que sabemos que a carreira de João Félix começou em Viseu", referiu Almeida Henriques.João Félix, de 19 anos, encontra-se em Viseu a passar os seus últimos dias de férias antes da partida para Madrid, onde será apresentado oficialmente aos adeptos do Atlético, em princípio no dia 1 de julho.O jovem tem aproveitado estes dias de descanso para estar com os seus "amigos de berço" e divertir-se, sobretudo durante a noite. O craque foi visto em bares no centro histórico da cidade e na discoteca do Palácio do Gelo.Antes de ter ido para casa dos pais em Viseu, passou alguns dias de descanso em praias do Algarve.