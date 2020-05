João Félix vai ser vizinho de Ronaldo em Cascais

01:30

Rute Lourenço

João Félix parece seguir as pisadas de Cristiano Ronaldo, pelo menos no que toca aos locais escolhidos para morar. Quando se mudou para Madrid, o jogador instalou-se no exclusivo bairro de La Finca, onde CR7 tem a sua moradia de luxo, e agora acabou de fazer um investimento milionário no mesmo local onde o craque da Juventus está a construir uma mansão: a Quinta da Marinha, em Cascais.A moradia comprada pelo craque do Atlético Madrid já está concluída, mas Félix decidiu fazer algumas obras de remodelação para torná-la mais ao seu gosto. Curiosamente, também aí parece ter-se inspirado em Ronaldo e escolheu o seu arquiteto de eleição: Vítor Vitorino.O jogador português começa, assim, à semelhança de CR7, a investir parte da sua recém-conquistada fortuna em imobiliário, uma vez que no clube espanhol recebe sete milhões de euros por ano.Na vida pessoal, João Félix vive dias felizes ao lado de Margarida Corceiro. A atriz encontra-se em Madrid há cerca de dois meses, tendo passado todo o período de quarentena com o namorado. Os dois mostram-se unidos, depois de terem vivido um período mais conturbado, com rumores de traição a mancharem a mediática relação.