João Félix vive em moradia milionária no bairro de Ronaldo

Tem um salário de sonho, ganha 800 euros por hora e, em Madrid, já começou a viver como um milionário. Se até aqui pouco se conhecia da vida de João Félix fora dos relvados em Espanha, o 20ª aniversário do craque serviu para mostrar alguns dos novos luxos do jovem, que em Madrid vive na mesma zona exclusiva em que Cristiano Ronaldo morava.O jogador ocupa uma moradia de luxo idêntica à de CR7 e situada no mesmo bairro de La Finca, reservado a craques e outras estrelas, com uma segurança apertada e um preço condizente com estas mordomias.Numa fotografia partilhada pelo amigo de Félix Diego Baptista nos últimos dias, é possível ver a zona exterior da moradia, com uma piscina, um vasto jardim e ainda um cesto de basquete. O craque já tinha também revelado outros detalhes como um enorme closet.Recorde-se que as casas no bairro de La Finca, nos arredores de Madrid, são moradias de luxo, amplas e com preços nunca inferiores a 1,5 milhões de euros. Ainda não é certo, porém, se o jovem adquiriu a moradia ou está a arrendá-la.Foi durante o 20º aniversário que João Félix publicou a primeira fotografia nas redes sociais ao lado da namorada, Margarida Corceiro. Numa publicação no Instagram, o casal mostra-se muito apaixonado. Recorde-se que o namoro já dura há alguns meses, mas só recentemente os dois começaram a dar pistas concretas de que estavam apaixonados. A relação conta com a bênção dos pais dos jovens e a atriz tem sido presença constante em Madrid para ver o craque.