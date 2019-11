João Félix vive paixão às claras nas ruas de Madrid

O romance soma e segue. Margarida Corceiro rumou a Madrid a semana passada para estar com o namorado, João Félix, atualmente a recuperar de uma lesão.A atriz, de 17 anos, e o futebolista, de 19, têm mantido o namoro o mais discreto possível, mas é notória a paixão que os une. Ele faz comentários nas redes sociais dela... e ela nas dele, mas só com emojis. Os apaixonados, entretanto, e com mais tempo livre, aproveitaram para um jantar romântico num belo restaurante madrileno.A jovem fez mesmo questão de colocar uma fotografia do espaço... onde é possível ver a carteira do seu mais que tudo na mesa.Até agora, nem um nem outro se pronunciaram oficialmente sobre o namoro, mas os jovens já não conseguem esconder a paixão que sentem. Resta saber se Margarida Corceiro continuará por muito mais tempo em Madrid, a acompanhar a recuperação de João Félix ou se esta visita foi apenas para matar saudades do rapaz que lhe roubou o coração.É que a beleza da menina também não escapou à direção artística das novelas da TVI, que a quer para breve noutro projeto da estação.