João Gil e Ana Mesquita casam-se em palco: "Um sonho cor de rosa"

João Gil e a companheira, Ana Mesquita, casaramde relação, na passada sexta-feira, dia 29 de fevereiro.Os dois estavam noivos há 11 anos e foi durante o concerto do grupo musicalque decidiram dar o próximo passo.O espetáculo decorreu no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, e contou com mais de uma hora de música com João Gil, Tim, Paulo Ribeiro, Selina da Piedade, Sebastião Santos, Vicente Palma e Vitorino.Durante os últimos momentos do espetáculo, quando a banda 'Tais Quais' atuava, o guitarrista de 64 anos, foi vestir o fato enquanto Ana Mesquita entrava de vestido cor de rosa pelo meio da multidão.Com amigos e familiares a assistir ao momento especial, o primeiro-ministro, António Costa, e o diretor de informação da TVI Sérgio Figueiredo, também estiveram presentes.O casal não escondeu a emoção., afirmou Ana, enquanto colocava um brinco e o artista uma pulseira para oficializar o amor que os une, em vez de trocarem as tradicionais alianças., disse ainda., afirmou sobre a presença das pessoas que testemunharam.João Gil agradeceu ainda aos 'Tais Quais' pelacom que tornaram a cerimónia possível de ser realizada e falou ainda sobre o futuro que tem pela frente ao lado de Ana Mesquita., disse.O casal não resistiu a assinalar o acontecimento nas redes sociais.escreveu João Gil no Instagram, junto a uma fotografia com a agora mulher em palco., escreveu Ana Mesquita como celebração do casamento.

Foram vários os seguidores que desejaram felicidades ao casal após ser partilhado este momento especial.