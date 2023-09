João Lagos de luto pelo filho mais novo

João Lagos e os filhos

João Lagos está de luto. Aquele que é conhecido como o ‘pai’ do Estoril Open perdeu o filho mais novo, vítima de cancro. Tomás tinha 41 anos e morreu um dia antes do ex-tenista e empresário assinalar o seu 79.º aniversário - 1 de setembro.Tomás era filho de Maria Maude Mendonça de Queirós Pereira, de quem João Lagos está divorciado desde 2008 - são ainda pais de João.O filho mais novo do empresário vivia com Teresa Firme e ainda não tinham descendência.