João Manzarra arrasa noite de Pedro Teixeira e Rita Pereira

foi visto por 1,2 milhões de telespectadores e registou 25,8% de share.

'Dança Com as Estrelas', por seu lado, contou com 895 mil telespectadores e 18,6% de share.





'A Máscara', apresentado por João Manzarra, continua a conquistar a preferência dos telespectadores nas noite de domingo. Ontem, o programa de talentos da SIC liderou as audiências, mesmo perante a estreia do 'Dança com as Estrelas', na TVI.O programa onde foram desmascaradas as figuras mistério da Borboleta (Mariana Pacheco) e do Cavaleiro (Windoh) A nova temporada do formato de dança volta a ser apresentada por Pedro Teixeira e Rita Pereira. Jessica Athayde , Senhor Alberto e Cifrão são os jurados.Na estreia, nenhum dos pares foi expulso. Margarida Corceiro, namorada de João Félix, foi um dos rostos que se destacou