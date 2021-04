João Manzarra confirma estar a viver nova relação Rosto da SIC está novamente apaixonado e já conheceu a família da nova namorada. Manzarra não assumia nenhuma relação desde o fim do namoro com Jessica Athayde

João Manzarra confirma estar a viver nova relação

24 abr 2021 • 19:18

O amor está no ar e João Manzarra confirmou que está a viver uma nova relação. Discreto no que à vida pessoal diz respeito, o apresentador da SIC confidenciou a Cláudia Vieira que não esteve presente no programa ‘Estamos em Casa’ (SIC), que a apresentadora conduziu no último sábado, porque viajou para o Algarve para conhecer a sogra. "Vou dar-te um exclusivo. Convidaste-me a meio da semana e eu tive que vir ao Algarve porque era o fim de semana de conhecer a sogra", disse Manzarra numa videochamada a partir do Sul do País. A identidade da nova namorada ficou por revelar. Contudo, o rosto da SIC mostra estar a viver uma fase feliz e apaixonada, com o apoio da família.



Relação com Jessica

A última relação de João Manzarra assumida publicamente foi com Jessica Athayde. O romance chegou ao fim em 2013 e o ex-casal mantém uma forte amizade. Ao longo dos últimos anos, Manzarra primou pela discrição das suas relações.

