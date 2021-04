João Manzarra deixa conselhos a Cristina Ferreira: "O pessimista pondera a ação"

Olá. Embora seja importante que em qualquer grupo ou mesmo em nós o otimismo prevaleça, para que se avance de forma cuidada, uma dose de pessimismo tem também o seu lugar", começou por dizer. "O pessimista é o que geralmente levanta os problemas, pondera a ação e traz novos ângulos de reflexão. Aparece muita vezes como controlo de qualidade. Mas sem dúvida que as coisas avançam com uma maior percentagem de otimismo", concluiu.



A estrela da TVI mostrou-se agradecida pelas mensagens do rival. "Concordo em absoluto com o controlo de qualidade. Beijinho querido Manzarra".









visto que não está a conseguir alcançar a liderança desejada. Inclusive, os seus programas 'All Together Now' e 'Cristina ComVida' não têm convencido o público e, como consequência, têm sido esmagados pela concorrência.A diretora de Entretenimento e Ficção recorreu às suas redes sociais para deixar uma mensagem enigmática, garantindo que vai continuar a lutar para alcançar os seus objetivos. ", escreveu, citando Daniel Libeskind.mostrou-se atento ao caminho que a apresentadora tem feito e deixou-lhe vários conselhos.