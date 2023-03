João Manzarra enfrenta Pedro Teixeira e Fernando Mendes

Para assegurar a continuidade da liderança do canal, a SIC irá brevemente começar as gravações do reality-show 'Os Traidores', com condução de Para assegurar a continuidade da liderança do canal, a SIC irá brevemente começar as gravações do reality-show 'Os Traidores', com condução de Daniela Ruah

O horário das 19 horas é um dos mais díficeis de conquistar na grelha televisiva. 'O Preço Certo', com apresentação de Fernando Mendes, não é fácil de destronar, mas a TVI tem conseguido dar luta com o programa 'Vai ou Racha', apresentado por Pedro Teixeira. Agora, chegou a vez de Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, entrar na luta de audiências.De acordo com a 'TV 7 Dias', a SIC irá oferecer aos telespectadores uma programação especial de final de tarde. 'Vale Tudo', que neste momento é transmitido domingo à noite, irá ter uma nova versão do programa destinada a anónimos e com transmissão diária às 19 horas.A nova versão do programa destina-se a grupos de amigos ou famílias e serão sempre acompanhados por um mentor famoso, que vão ajudar os concorrentes a ganharem o prémio final e ainda prémios intercalares. Entre esses famosos já estão confirmados César Mourão, Rui Unas e Júlia Palha.As gargalhadas e a boa animação não vão faltar. Os desafios serão semelhantes aos que o público está habituado a ver e a estreia está assegurada para breve.