João Manzarra lança farpa a Daniel Oliveira

Diretor do terceiro canal transmitiu circo com animais e foi criticado.

01:30

André Filipe Oliveira

João Manzarra decidiu fazer frente a Daniel Oliveira, mas de forma discreta. Em causa está a escolha do diretor de Programas da SIC na transmissão de Circo de Monte Carlo, no Mónaco, no último domingo. O espetáculo circense conta com a presença e participação de animais em vários números, o que desagradou ao apresentador do terceiro canal. Foi através de uma publicação ‘inocente’ nas redes sociais que Manzarra atirou a sua farpa. “Este cavalo é o meu vizinho. Sossegado a apreciar a vista. Não o levem para o circo. Nenhum cavalo é malabarista”. As declarações do anfitrião de ‘A Máscara’ foram claras aos olhos dos seus admiradores, que também teceram críticas à escolha de Daniel Oliveira para a programação do último domingo.