João Manzarra manda indireta a Cristina Ferreira após polémica: “Este cavalo não tem de ir a estúdio”

Apresentador revoltou-se com a presença de animais no programa de Cristina na TVI.

21 dez 2020 • 11:20

João Manzarra recorreu às redes sociais, este domingo, para manifestar a sua indignação e revolta com a polémica presença de animais em estúdio no programa de Cristina Ferreira, na noite do último sábado.

À semelhança de muitos internautas que criticaram o formato por ter usado algumas ovelhas e uma vaca para recriar um presépio vivo, o apresentador mandou uma indireta à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Na imagem que partilhou de um cavalo no campo, o comunicador não referiu diretamente o programa de Cristina, mas deixou subentendido que se referia ao momento de sábado. "Este cavalo é do meu vizinho. Este cavalo tem a sua vida. Este cavalo não tem de ir a estúdio. Essa é a minha vida (rima pobre, como alguns momentos)", escreveu.



De imediato, o apresentador recebeu o apoio de vários seguidores. "Mais um episódio lamentável onde um animal (dotado de valor moral intríseco) é sujeito a uma situação stressante", "É o que há e o que lhes vai dando audiências", "Vergonha alheia. É isto que se vende em Prtugal?", são alguns dos comentários que se podem ler.