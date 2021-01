João Manzarra recorda Sara Carreira: “Não deixei de sentir uma estranha e sentida ausência”

Apresentador lembrou a jovem de 21 anos que chegou a participar no programa ‘A Máscara’.

João Manzarra utilizou as redes sociais, este domingo, para fazer uma homenagem a Sara Carreira, que morreu vítima de um acidente de viação na A1 em Santarém, no dia 5 de dezembro. O apresentador de ‘A Máscara’ não esqueceu a passagem da jovem pelo programa da SIC, no qual vestiu a pele de ‘Pantera’.

"É bom saber que tantos têm assistido à Máscara e que na nossa companhia estejam a passar tão bons momentos como aqueles que tivemos a fazer. Embora as filmagens tenham acontecido antes da partida da Sara e mesmo não sendo participante desta edição, não deixei de sentir uma estranha e sentida ausência quando assisti às primeiras emissões", começou por escrever na fotografia da pantera que partilhou.

Num texto emotivo, o apresentador prestou uma homenagem à filha mais nova de Tony Carreira. "Ao mesmo tempo sei que a vida continua e que ela se encarrega de nos trazer novas formas de alegria em que dela fazem parte as memórias felizes dos que fazem falta. Esse é o motivo que nos traz aqui agora, recordar com respeito a incrível presença da pantera da Sara e todos os bons momentos de vida que ela nos deu. Até já", rematou.

Recorde-se que esta já não é a primeira vez que João Manzarra presta homenagem à jovem.