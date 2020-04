A carregar o vídeo ...

João Manzarra surpreende a mãe na quarentena

Afastado da mãe, devido às medidas de isolamento,surpreendeu a progenitora com uma visita à janela de sua casa, na companhia do irmão.O apresentador filmou tudo e começou a fazer a videochamada como se estivesse longe, naquilo que seria uma conversa normal entre mãe e filho.Só no decorrer do vídeo disse que estava efetivamente à porta de casa, perante a euforia de mãe, que não conteve a emoção, dando gritos de alegria.Veja o vídeo.