João Manzarra surpreende de cabelo rapado e bandolete

João Manzarra mostra momentos na quarentena com o cabelo rapado

João Manzarra deixou os milhares de seguidores de boca aberta ao mostrar-se de cabelo rapado, com uma bandolete na cabeça feita com o próprio cabelo.O apresentador foi desafiado por Bruno Nogueira, que tem captado todas as atenções com vários diretos nas redes sociais onde surge à conversa com várias figuras públicas.Depois de há uns dias o humorista ter dito que Manzarra tinha um cabelo de caracóis tipo, sugeriu que o rapasse e deixasse apenas uma bandolete, provocando a estrela do programa 'Árvore dos Desejos' (SIC).A insistência do humorista fez com que Manzarra aparecesse no último serão dos dois, que foi partilhado no Instagram, com o desafio cumprido. O ex-namorado de Jessica Athayde mostrou-se com o cabelo rapado, com uma bandolete, recortada no próprio cabelo, tal como lhe tinha sido sugerido pelo comediante.Apesar de deixar os milhares de fãs incrédulos com o visual, muitos acabaram por duvidar que fosse verdade e que se pudesse tratar de uma caracterização. Alguns admiradores insinuaram que Manzarra poderia ter recorrido às toucas que fazem parecer que se está careca.Após o direto, João Manzarra partilhou uma fotografia onde surge com o look que exibiu, junto a uma imagem de Bruno Nogueira., escreveu na legenda, deixando no ar se realmente rapou o cabelo ou tudo não passou de uma brincadeira.Recorde-se que foi numa das conversas em direto com Bruno Nogueira através das redes sociais, que João Manzarra também surpreendeu