João Manzarra e Ljubomir Stanisic aos beijos na boca

No programa 'Vale Tudo', da SIC, pode valer mesmo tudo. Desta vez, João Manzarra e Ljubomir Stanisic beijaram-se na boca.

O apresentador arrancou o programa a anunciar "situações com que nunca sonhou". Assim que Manzarra disse isto foi surpreendido pelo chef que subiu as escadas do Cenário Inclinado. "É com isto que tu andas a sonhar", disse, depois de lhe dar um beijo na boca.

O momento entre os dois deu muito que falar, ainda mal o programa tinha começado e já tinham deixado o público sem palavras. As estrelas da SIC mostraram que a amizade que os une permite viver um momento como este.

Ljubomir Stanisic esteve este domingo no "Vale Tudo" como convidado especial, assim como Marisa Liz.