João Mário e Marta Branco Oliveira no SUD, Lisboa

Foto: Ivo Rainho

01:30

João Mário foi apanhado pelo, nesta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, a levar a sua mulher Marta Branco Oliveira, com quem deu o nó em junho de 2022 a um almoço romântico. O restaurante eleito pelo casal foi o SUD Lisboa, ao lado do Museu MAAT, em Belém.Saiba mais no site do Correio da Manhã