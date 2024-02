João Monteiro afastado de Cristina Ferreira

"Essa viagem já estava prevista. Disse-me que ia lá ficar por cinco semanas a ver alguns jogos de ténis e a acompanhar o trabalho de alguns atletas", referiu um amigo do irmão do ex-concorrente do 'Big Brother 2023', Francisco Monteiro', em declarações à revista 'Tv Mais'.



Assim, este será o primeiro grande desafio ao mediático romance que une a apresentadora, de 46 anos, e o ex-campeão nacional de ténis, de 30, uma vez que, até agora, ainda não tinham sido expostos à distância na sua relação.





Cristina Ferreira está completamentre rendida aos encantos de João Monteiro. Contudo, o casal está separado.Depois de terem regressado da 'lua-de-mel' nas Maldivas, o ex-tenista ficará obrigado a estar longe da apresentadora do 'Dança com as Estrelas', da TVI