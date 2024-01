João Monteiro já conhece os pais de Cristina

Cristina Ferreira já apresentou o novo namorado, João Monteiro, aos pais e até já tiveram um primeiro jantar em família.



A revelação foi feita por Léo Caeiro no programa 'Manhã CM', da CMTV, esta sexta-feira. Em direto, o comentador revelou provas de que a relação é oficial: "Eles estão apaixonados e, prova disso, é que ontem o João – que estava na Foz anteontem – veio diretamente para Lisboa. Eu tinha dito que o João tinha tido a possibilidade de conhecer o pai da Cristina, mas ontem já fiquei a saber que ele já conheceu a mãe e que já esteve num jantar com os pais da Cristina", contou.

A facto de João Monteiro também já conduzir o carro de Cristina Ferreira foi igualmente tema de conversa no 'Manhã CM'. Léo Caeiro afirmou ainda que o nortenho até já vai buscar a apresentadora quando esta termina a condução do programa ‘Dois às 10’,



"Existe realmente uma relação, dois meses de namoro em que ele já anda no carro dela e vai buscá-la, pelo que me disseram, ao ‘Dois às 10’", explicou também.