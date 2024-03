Cristina Ferreira e João Monteiro

01:30

No Dia dos Namorados, João Monteiro ofereceu uma jóia a Cristina Ferreira e a prenda volta agora a dar que falar. Trata-se de um fio com uma medalha que contém uma fotografia gravada - neste caso uma imagem do tenista, de 30 anos, com a diretora da TVI, de 46.Saiba mais no Correio da Manhã