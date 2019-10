João Mota deixa fãs curiosos sobre novo amor

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joao Mota (@j0a0m0tta) a 27 de Out, 2019 às 11:06 PDT

João Mota deixou os milhares de seguidores curiosos nas redes sociais ao partilhar uma fotografia que fez levantar suspeitas de um novo romance.O ator, de, que ficou solteiro recentemente após o fim da relação de sete anos com a atriz Mariana Monteiro publicou uma imagem onde surge uma mulher às cavalitas de um homem, num pôr do sol, mas de costas, deixando no mistério se é ele quem surge no registo, e de que mulher se trata.Sem deixar palavras na legenda, o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' deixou apenas um 'emoji' alusivo ao pôr do sol na legenda.

Será este o novo amor de João Mota? Foi esta a grande dúvida dos fãs, que depressa reagiram nos comentários, querendo descobrir o mistério: "Muita sorte e sucesso para a tua vida. Que sejas feliz", "Bem merece ser feliz", "Estou a gostar, mas pode não ser o que eu penso", são algumas das mensagens que se podem ler.



Recorde-se que João Mota e Mariana Monteiro terminaram o romance no final do verão. Apesar de intenso e duradouro, o ex-casal, que desde o início sempre foi muito acarinhado pelo público, mostra-se decidido a seguir caminhos diferentes.



Tanto João como Mariana evitam fazer declarações sobre os motivos da separação. Mariana Monteiro, a protagonista da novela 'Terra Brava', da SIC, que estreia hoje, dia 28, garantiu recentemente que está empenhada no trabalho, onde se tem focado para ultrapassar esta fase.