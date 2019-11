João Mota esquece Mariana e já tem um novo amor

19:23

O romance entre João Mota e Mariana Monteiro terminou recentemente, masEste sábado, João Mota publicou uma fotografia num pôr-do-sol com uma nova companhia feminina, que poderá tratar-se do seu novo amor.Apesar de não especificar se a mulher em questão é sua namorada, os fãs deixaram inúmeras mensagens a felicitar o ator pela relação.No final da relação, nenhum dos dois quis explicar o porquê da rutura. Agora, enquanto a atriz se dedica ao trabalho no seu regresso à TV na novela 'Terra Brava', o ator mostra já ter o coração ocupado.