João Mota vive dia romântico com Bárbara Bandeira

"Foi um dia de filmagens muito bonito, com um resultado ainda mais bonito. Obrigado", escreveu o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' nas redes sociais.



A jovem cantora de 18 anos também está radiante por lançar mais um tema, agora com a participação de João. "Finalmente!", reagiu Bárbara, sobre o novo trabalho.



Os dois juntaram também fotografias ternurentas do dia das gravações nas publicações no Instagram onde revelam a cumplicidade.



Os milhares de seguidores de Bárbara Bandeira mostram estar encantados com o par romântico escolhido pela cantora. "Completamente incrível", "Amei", "Estão lindos", "Das cenas mais lindas que já vi", "Ficou fantástico", são algumas das mensagens deixadas pelos admiradores. "Está desvendada a nova namorada", brincou um seguidor. , escreveu o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' nas redes sociais.A jovem cantora de 18 anos também está radiante por lançar mais um tema, agora com a participação de João., reagiu Bárbara, sobre o novo trabalho.Os dois juntaram também fotografias ternurentas do dia das gravações nas publicações no Instagram onde revelam a cumplicidade.Os milhares de seguidores de Bárbara Bandeira mostram estar encantados com o par romântico escolhido pela cantora., são algumas das mensagens deixadas pelos admiradores. "Está desvendada a nova namorada", brincou um seguidor.

Depois dos rumores que davam conta de uma alegada nova paixão de João Mota, já não restam dúvidas de que o novodo ator é com, mas para o novo videoclipe da cantora.O ator, que terminou recentemente a relação de sete anos com a atriz Mariana Monteiro, já havia partilhado algumas fotografias na companhia de uma mulher misteriosa que fez levantar suspeitas de que estaria novamente apaixonado. Mas, agora, fez saber aos fãs que a companhia é Bárbara Bandeira durante as gravações para a nova música romântica da jovem,