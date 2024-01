João Moura Caetano e Bárbara Norton de Matos assumem romance

É oficial. Bárbara Norton de Matos, de 44 anos, e João Moura Caetano, de 40, estão a viver uma relação amorosa, o que o CM já tinha revelado. Até ao momento nenhum dos dois se tinha pronunciado sobre o assunto, mas esta terça-feira, 16 de janeiro, os dois assumiram o amor que os une.O cavaleiro de Monforte recorreu às suas redes sociais e publicou uma fotografia na qual aparece ao lado da atriz. O toureiro não escreveu nenhuma legenda a acompanhar a fotografia, porém, escolheu a música 'Thank You For Being You', dos OctaSounds que em português significa 'Obrigado por Seres Tu' e que fala sobre amor.A caixa de comentários do toureiro rapidamente se encheu com felicitações para o casal. O comentário que mais saltou à vista foi o de Manuel Luís Goucha., escreveu o apresentador da TVI., escreveram outros internautas.

Bárbara Norton de Matos republicou a fotografia do toureiro nas histórias do seu Instagram colocando um coração vermelho, o que reforça a confirmação da relação amorosa entre os dois.

Bárbara Norton de Matos republica a fotografia com João Moura Caetano nas suas histórias do Instagram

Recorde-se que o início da relação de Bárbara Norton de Matos com João Moura Caetano foi conturbada, uma vez que o toureiro tinha terminado recentemente a relação com Luciana Abreu, de 38 anos, o que casou um certo falatório em torno desta nova relação do toureiro.