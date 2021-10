João Moutinho foi pai pela terceira vez Rodrigo nasceu este domingo e é fruto da relação do craque com Ana Sofia Gomes.

Jogador partilhou foto após o nascimento do filho mais novo, Rodrigo. Além do menino, o casal tem duas filhas: Laura, de 11 anos, e Vitória, de seis

João Moutinho já foi pai novamente. Foi o próprio que revelou a boa-nova, nas suas redes sociais. "Rodrigo! 03/10/2021, 09:25, correu tudo bem! A supermãe e o Rodrigo estão bem. A esta mulher incrível, mais uma vez, obrigado por mais este presente", escreveu. Este é o terceiro filho do craque.



O médio do Wolverhampton, de 35 anos, tinha anunciado em maio que a mulher, Ana Sofia Gomes, estava grávida novamente. Na altura, no vídeo partilhado, João Moutinho revelava que estavam à espera de um menino e que a família se ia estrear no mundo azul, visto que já têm duas filhas em comum: Laura, de 11 anos, e Vitória, de seis. Moutinho e Ana Sofia casaram em 2007, mas já estão juntos desde que se conheceram na escola.

