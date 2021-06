João Moutinho radiante com terceiro filho a caminho

Aos 36 anos, João Moutinho prepara-se para marcar um dos golos mais importantes da sua vida.O anúncio familiar foi feito poucas semanas antes de o craque integrar o plantel da Seleção Nacional para o Euro 2020.notou o jogador nas redes sociais onde publicou um vídeo ao lado da mulher e das duas filhas, Laura e Victoria, num ambiente de pura felicidade.A família do craque organizou uma pequena festa para assinalar o momento especial.A emoção tomou conta do futebolista quando descobriu que ia ser pai de um rapaz, um desejo há muito ambicionado.Devido aos compromissos profissionais, a família de João Moutinho vive atualmente em Inglaterra ao lado do craque. O bem-estar das meninas sempre foi uma prioridade para o jogador e, por isso, frequentam colégios internacionais, o que facilita a integração sempre que o futebolista muda de clube e país.Antes de voltar para Inglaterra, para mais uma temporada, João Moutinho deverá desfrutar do habitual período de férias no Algarve onde reúne a família mais próxima.