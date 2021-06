João Palhinha casa-se em segredo

João Palhinha e Patrícia Palhares mostram-se muito apaixonados

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rute Lourenço

Foi em setembro do ano passado que João Palhinha se ajoelhou, em Belém, junto ao rio Tejo, após um passeio de barco, para pedir a namorada, Patrícia Palhinha, em casamento. Devido à pandemia, o jogador do Sporting e da seleção nacional e a cantora, que participa no programa ‘All Together Now’, da TVI, decidiram adiar a festa de casamento, mas não a troca de votos simbólica, e já são marido e mulher.A revelação foi feita, ontem, pela jovem, durante o programa ‘Dois às 10’. Questionada por Cláudio Ramos sobre quando teria lugar o grande dia, Patrícia surpreendeu ao revelar que já tinha acontecido, numa cerimónia civil e intimista. "Nós na verdade já estamos casados. No entanto, a cerimónia ainda não sabemos se vai ser para o ano ou daqui a dois anos, depende sempre da pandemia", fez saber a cantora, que se mostra feliz ao lado do craque leonino, com quem já partilha casa.Juntos há vários anos, os dois mostram-se muito apaixonados e as declarações de amor são uma constante nas redes sociais, onde Palhinha e Patrícia não escondem o orgulho pelas carreiras um do outro.n