João Palhinha e Patrícia Palhares anunciam gravidez

Mesmo que não ganhe o campeonato, o jogador do Sporting João Palhinha já tem motivos de sobra para celebrar. Patrícia Palhares, mulher do craque, está grávida e a barriga até já se começa a notar. O casal anunciou a boa-nova com uma belíssima sessão fotográfica, em que fizeram questão de mostrar as imagens da primeira ecografia.



Na rede social Instagram, o casal juntou às imagens algumas palavras emocionadas para anunciar a visita da cegonha: “O exame confirmou e marcou dois tracinhos. As borboletas na barriga são agora dois pezinhos.” Por perto, vê-se ainda a cadela Cuca que, daqui a meses, vai ter de dividir as atenções com o primogénito da família.

