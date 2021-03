João Paulo Rodrigues deixa Lisboa e muda-se para junto da ex-mulher

20 mar 2021 • 19:49

Aos 42 anos, João Paulo Rodrigues prepara-se para uma nova mudança na sua vida. Sem nada nem ninguém que o prenda a Lisboa, depois de ter terminado a relação com a médica Ana Amaro, o apresentador da RT

P decidiu deixar a capital e passar a viver em Leiria. Uma mudança para estar mais perto das suas filhas, Rita, de dez anos, e Sofia, de quatro, que vivem com a ex-companheira Juliana Marto.

"Neste momento, estou a comprar a minha casa em Leiria e, daqui a alguns meses, terei o meu espaço, perto delas e a contar com elas"

, revelou o apresentador à ‘TV Guia’. "Para mim, não funciona o pai morar em Lisboa e as filhas em Leiria. Estamos sempre distantes. Não é com essa memória que quero que as minhas filhas cresçam. Não quero que cresçam como eu, que viu o pai ir viver para Moçambique, durante uma década, e só o via uma vez por ano. Isso é algo que não quero que aconteça com as minhas meninas", disse, denunciando as saudades que sentiu ao longo dos últimos meses devido à dificuldade da gestão familiar com a pandemia da Covid-19.A separação foi um processo bastante doloroso para o apresentador que foi obrigado a recorrer a ajuda médica para conseguir ultrapassar o desgosto da separação, que o levou a viver os "anos mais difíceis" da sua vida. Contudo, João Paulo Rodrigues garante que manteve a amizade com a ‘ex’, de quem agora se volta a reaproximar.