João Paulo Rodrigues muda de vida para estar mais perto da ex-mulher e das filhas

11 mar 2021 • 17:04





"Neste momento, estou a comprar a minha casa em Leiria e, daqui a alguns meses, terei o meu espaço, perto delas e a contar com elas", começa por revelar o humorista à revista 'TV Guia'.



João Paulo Rodrigues prepara-se para mudar de vida. O apresentador do novo programa da RTP1 'Não Te Esqueças da Letra' vai morar para Leiria para estar mais próxima das filhas, Rita, de 10 anos, e Sofia, de quatro, fruto da relação com Juliana Marto.

Não é com essa memória que quero que as minhas filhas cresçam. Não quero que cresçam como eu, que viu o pai ir viver para Moçambique, durante uma década, e só o via uma vez por ano. Isso é algo que não quero que aconteça com as minhas meninas", justificou.



Esta mudança surge depois do apresentador se ter separado da médica Ana Amaro.