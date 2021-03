João Paulo Rodrigues viu o seu programa ser cancelado

Vera Fernandes, João Paulo Rodrigues

25 mar 2021 • 17:18

Aos domingos à tarde,faziam companhia aos telespectadores, na RTP1, com. A estreia do programa aconteceu a 1 de novembro de 2020 mas no passado domingo, 21 de março,Os apresentadores e equipa técnica já sabiam que o 'Hoje é Domingo' ia acabar, mas a RTP1 decidiu antecipar o fim do programa. Segundo o site 'A Televisão', o que ditou o fim do programa foi a falta de orçamento.contou um elemento da equipa do 'Hoje é Domingo'.Embora se tenha despedido das tardes na estação pública, João Paulo Rodrigues já tem novo projeto profissional também na RTP1. O ator e apresentador apresenta o 'Não Te Esqueças da Letra' aos sábados à noite.

No plano pessoal, João Paulo Rodrigues está num processo de mudança para Leiria de forma a estar mais perto das filhas.