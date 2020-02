João Pinto vai ser pai e avô ao mesmo tempo

"João, foste pai aos 16 anos, campeão do mundo aos 18, avô aos 38. Tens noção de que aos 58 podes ser bisavô?", questionou o apresentador.Mas as surpresas na família do antigo futebolista não se ficam por aqui. No dia seguinte, Diana Pinto, de 28 anos, filha do ex-jogador e de Carla Baía, contou que também está grávida. "A família vai crescer", escreveu na sua conta de Instagram. Este será o quarto neto de João Pinto. Diana está grávida de 15 semanas, fruto do relacionamento com Ricardo Silva Menezes.Tio e sobrinho vão nascer com pouco tempo de diferença.O novo bebé vem juntar-se a Tiago, de 31 anos, o filho mais velho de João Pinto em comum com Carla Baía, que já tem três filhos. Uma alegria para a família que em muito orgulha o ex-jogador e a relações-públicas., escreveu Carla nas redes sociais, para mostrar a felicidade que sente pelo facto de a filha mais nova estar grávida pela primeira vez.