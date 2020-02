João Pinto com Ângela Galvão

Foto: Ricardo Ruela

01:30

O ex-futebolista e atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), João Pinto, vai ser pai pela quinta vez, aos 48 anos. O bebé que vem a cominho é o primeiro fruto da sua relação com a atual companheira, Ângela Galvão, com quem namora há seis anos.A notícia foi dada pelo próprio João Pinto na sexta-feira à noite durante o programa de televisão ‘Depois Vai-se a Ver e Nada’, da RTP. Foi durante a conversa com o apresentador José Pedro Vasconcelos que o ex-jogador do Benfica revelou: "Vou ser pai outra vez".Recorde-se que João Pinto já é pai de Tiago, de 31 anos, e Diana, de 28, fruto do casamento com Carla Baía. Tem ainda dois filhos da relação com Marisa Cruz: João e Diogo, de 13 e 10 anos, respetivamente.