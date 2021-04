João Quadros levanta suspeitas sobre novos casos de assédio na TV

João Quadros está debaixo de todas as atenções nas redes sociais, em especial no Twitter, onde aproveitou para comentar a denúncia de Sofia Arruda, que diz ter sido vítima de assédio sexual, alertando para outras situações idênticas.



"Eu li um sms enviado por uma pessoa muito conhecida a uma apresentadora (mais ou menos conhecida) - com a frase - se queres continuar a trabalhar no meu programa x, tens de te pôr de quatro, como as outras - e havia pior".







Pouco tempo demorou até um internauta descobrir a publicação em que Quadros levantou suspeitas sobre o alegado autor do assédio sexual. No entanto, nunca mencionou o seu nome.



"E se contassem o assédio na SIC, ui isso é que era", escreveu, em 2017, dando logo depois a entender que o autor era uma pessoa influente na estação. "Embora falar do teu colega o que dizem os teus olhos", disse.



"Ainda não vi nada sobre isso de outras fontes mas os meus olhos definitivamente já o vêem de outra forma", lamentou uma seguidora.



Quadros voltou a surpreender: "Eu já vi sms desse merdas". "E violações abafadas em gravação de novelas", complementou.



"Se as pessoas envolvidas não quiserem dar a cara publicamente, de que forma é que um terceiro pode denunciar?", questionou outra internauta, revelando-se surpreendida com as afirmações do artista.



"Toda a gente lá dentro sabe quem é predador", lançou Quadros.



Até ao momento, João Quadros não fez mais comentários sobre o tema.