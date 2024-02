João Reis está disponível para um novo amor

O ator de, 59, e a apresentadora de, 51, quando estavam juntos

Vanessa Fidalgo

João Reis, de 59 anos, abriu o coração sobre o divórcio de Catarina Furtado, de 51, no programa ‘Júlia’, da SIC, confessando que a decisão de tornar pública a separação partiu da apresentadora e que não irá certamente ficar sozinho para sempre.João Reis admitiu também querer reencontrar o amor, até porque esta não foi a primeira vez que o ator se separou: tem quatro filhos de três mulheres diferentes.Quanto ao comunicado que anunciou publicamente o divórcio, fez questão de esclarecer: "Por mim, não teríamos feito rigorosamente nada (...) Mas a Catarina é mais exposta do que eu, mais sujeita a esse escrutínio e, portanto, achámos bem fazer o tal comunicado com a ajuda da nossa advogada, para evitar especulações e que as pessoas tivessem uma leitura distorcida".Entretanto, Catarina Furtado está a passar uns dias de férias em Zanzibar.