João Soares e Maria João Abreu: O amor que devolveu esperança

01 jun 2021 • 10:50

Há mais de dez anos que Maria João Abreu e João Soares viviam um romance, que devolveu a esperança no amor à atriz. Os amigos chamavam-lhe ‘os Joões’ e os dois partilhavam juntos até os mais pequenos aspetos do dia a dia. Um amor sobre o qual Maria João Abreu gostava de falar de forma especial, inclusivamente do dia em que se conheceram. "", recordou a atriz no programa ‘24 Horas de Vida’. "".Uma solidão que a atriz não conheceu e que assola agora o músico no momento em que, de forma abrupta, se vê privado de continuar a história de amor com a mulher da sua vida.Nas redes sociais, João Soares mostra-se agora empenhado em manter a memória da mulher viva, através de constantes declarações de amor. "", começou por escrever num texto em que descreve a sua dor. "A viver dias de dor profunda, os amigos amparam agora João Soares para o ajudar a seguir em frente.