João Soares mostra momento carinhoso com os netos de Maria João Abreu

, de cinco anos, e

, de quatro, filhos de Ricardo Raposo - subiram ao palco.





É isto! Guitarra numa mão, netos na outra!", escreveu na publicação.



", escreveu na publicação.

", reforçou Ricardo.





A carregar o vídeo...

João Soares com os netos de Maria João Abreu

Esta terça-feira assinala-se dois meses da morte de Maria João Abreu. A voltar aos seus compromissos profissionais aos poucos,, viúvo da atriz, partilhou com os seguidores o momento em que os netos -Com a morte de Maria João Abreu, o músico ficou ainda mais próximo de Miguel e Ricardo Raposo, filhos da atriz e de José Raposo. "", garantiu quando foi ao programa 'Casa Feliz', da SIC, com o filho mais novo da mulher. "Já em entrevista à revista 'Caras', João Soares revelou que desde a morte de Maria João Abreu que se tem refugiado nos filhos da atriz para superar a perda prematura da mulher., sublinhou.Recorde-se que o viúvo de Maria João Abreu escreveu nas suas redes sociais como está a ser voltar à rotina