João Soares recorda despedida de Maria João Abreu: "Já sabíamos que a situação era irreversível"

.

No dia anterior tinha pedido à enfermeira para levar a guitarra para tocar para ela. Já sabíamos que a situação era irreversível", começou por contar.





Neste dia de manhã, como todas as manhãs, às 7h da manhã estava pronto, mas só saia depois das 10h. Estava preparado quando perto das 10h liga-me uma das médicas porque ela já estava a respirar com dificuldade. Ainda consegui tocar duas músicas para ela, depois chegou o Ricardo e a Rita. O Ricardo declamou um poema e perguntou se eu sabia de cor uma música dos Pearl Jam que ela amava", contou.





…

".











No dia em que se assinalam dois meses da morte de Maria João Abreu, o programa 'Júlia', da SIC, transmitiu uma conversa que Júlia Pinheiro teve com João Soares, viúvo da atriz.Em 2012, Maria João Abreu trocou alianças com o músico na praia da Costa da Caparica e João Soares recordou, com carinho, o dia especial e contou que estiveram a ajudar nos preparativos do grande dia. ", afirmou, sem esconder a emoção.Na conversa emotiva, João Soares acabou por contar como foi a despedida de Maria João Abreu.João Soares revelou que um dos sonhos deles era terem filhos em comum. "Recorde-se que Maria João Abreu morreu a 13 de maio, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma.