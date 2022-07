Joaquim de Almeida ao lado de Daniela Melchior em 'Velocidade Furiosa 10'

Onze anos depois, Joaquim de Almeida volta a integrar o elenco da saga ‘Velocidade Furiosa’. A revelação foi feita pelo próprio enquanto conversava com Manuel Luís Goucha.Joaquim de Almeida, de 65 anos, estava a falar sobre os atores da nova geração quando se descaiu e contou a novidade. "Eu diria que a Daniela Melchior é a mais lançada delas todas. Eu agora estive com ela no ‘Velocidade Furiosa’. Ela tem o papel principal, eu faço o mesmo que... Mas não posso falar disso, ainda por cima é proibido", disse no ‘Goucha’, da TVI.Em 2011, o ator português interpretou Hernan Reyes, um barão da droga que controlava as favelas do Rio de Janeiro em ‘Velocidade Furiosa 5’. O Correio da Manhã tentou contactar Joaquim de Almeida, mas este não estava disponível para prestar declarações por estar a gravar em Bruxelas, na Bélgica.Algumas das filmagens de ‘Fast X’, o décimo filme da saga protagonizada por Vin Diesel, têm Portugal como cenário. Depois de terem passado por Vila Real e Viseu, as gravações estão a decorrer em Cacilhas, no concelho de Almada, até amanhã. Depois seguem para Pedrógão Grande, em Leiria, onde vão estar até dia 3 de agosto.Embora não possa falar muito sobre a sua personagem, Daniela Melchior, de 25 anos, já garantiu que o ‘Fast X’ "vai ser épico". Por causa de algumas cenas, a artista portuguesa revelou que conta com uma dupla, a atriz francesa Morgane Bujoli.