Joaquim de Almeida foi operado ao ombro: "Tenho um longo caminho pela frente"

Ator de 63 anos partilhou detalhes do seu estado de saúde.

Joaquim de Almeida

12:30

Joaquim de Almeida foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Foi o próprio ator de 63 anos que partilhou a situação com os seguidores, através da publicação de uma imagem onde se mostra com o braço imobilizado.", começou por escrever o ator, dando detalhes do seu estado de saúde, que melhorou nos últimos tempos."Começo a sentir-me um pouco mais normal, mas ainda tenho um longo caminho pela frente. Mal posso posso esperar por ter os meus dois braços outra vez", desabafou.O ator, que vive nos Estados Unidos, recebe mensagens de força e carinho dos seguidores e de amigos.